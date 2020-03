Hinweise erbeten Einbruch in Garage in Regenstauf

Foto: 123rf.com

Verschiedene Werkzeuge entwendete ein bislang unbekannter Einbrecher aus einer Garage in der Mozartstraße in Regenstauf. Der Dieb drang in der Zeit zwischen Samstagmittag, 14. März, und Sonntagvormittag, 15. März, brachial in eine Einzelgarage ein und verursachte dabei einen Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.