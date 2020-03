Unfallflucht 16-Jähriger baut Verkehrsunfall ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss

Foto: Ursula Hildebrand

Im Regenstaufer Ortsteil Steinsberg verursachte am Samstagabend, 14. März, gegen 21 Uhr, ein 16-Jähriger mit einem schwarzen Ford in der Pfalzgrafenstraße einen Verkehrsunfall, wodurch an einer Grundstücksumrandung ein Sachschaden entstand.