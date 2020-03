Die Polizei ermittelt Mitarbeiter eines Verbrauchermarktes können Ladendiebe stellen

Foto: Ursula Hildebrand

Zwei 41- und 35-jährige, männliche, ukrainische Asylbewerber aus einer Aufnahmeeinrichtung in Deggendorf lösten am Samstag, 14. März, gegen 17.30 Uhr, beim Verlassen eines Verbrauchermarktes in der Donaustaufer Straße in Regensburg einen Alarm aus, woraufhin sie sofort fußläufig flüchteten.