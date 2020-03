Pkw beschädigt Unbekannte demontieren Zierleisten von BMW

Foto: Hoppe/123rf.com

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Freitag, 13. März, 22 Uhr, auf Samstag, 14. März, 7 Uhr an einem in der Lamberger Straße in Chammünster geparkten schwarzen Pkw BMW sechs Zierleisten des Fahrzeuges.