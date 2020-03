Unfall in Regensburg In die falsche Richtung geradelt – 82-Jährige stürzt im Baustellenbereich

Foto: Hannes Lehner

Eine 82-jährige Fahrradfahrerin aus Regensburg befuhr am Freitag, 13. März, gegen 10.45 Uhr, einen Fahrradweg in der Grünthaler Straße in Regensburg entgegen der vorgeschriebenen Richtung in östlicher Himmelsrichtung.