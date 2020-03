Hundebesitzer reagiert über 72-Jähriger schlägt nach Frau

Am Samstag, 14. März, kam es gegen 15 Uhr in der Oberen Regenanger Straße in Cham zu einem Zusammentreffen zweier Hundebesitzer. Beide waren mit ihren Hunden auf einem Spaziergang unterwegs, als die Hunde einer Halterin aus Bad Kötzting dem Tier eines 72-jährigen Chamers zu nahe kamen.