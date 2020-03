2.000 Euro Schaden Unbekannter verkratzt Motorhaube und Seite von BMW

Foto: 123rf.com

Im Zeitraum von Freitag, 13. März, gegen 18 Uhr, bis Samstag, 14. März, 17.30 Uhr, wurde an einem in der Geschwister-Scholl-Straße in Neutraubling abgestellten schwarzen Pkw BMW 1er die Motorhaube und die rechte Fahrzeugseite durch bislang noch unbekannten Täter verkratzt.