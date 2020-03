Unfallflucht Unbekannter fährt auf Parkplatz gegen ein Auto und kümmert sich nicht

Am Freitagnachmittag, 13. März, zwischen 15.30 Uhr und 16 Uhr, wurde ein silberner Mercedes auf dem Aldi-Parkplatz am Taschinger Berg in Cham angefahren.