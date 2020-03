Leicht verletzt Offenbar zu schnell unterwegs – 22-jähriger Motorradfahrer stürzt

Am Samstagnachmittag, 14. März, stürzte ein 22-jähriger Motorradfahrer auf der Staatsstraße 2149 und zog sich dabei leichte Verletzungen am Unterarm, Knie und Fuß zu, die eine ärztliche Behandlung erforderlich machten.

Holzheim am Forst. Am Motorrad entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 7.000 Euro. Die Polizeiinspektion Regenstauf hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. Zum aktuellen Zeitpunkt wird von nicht angepasster Geschwindigkeit als Unfallursache ausgegangen.