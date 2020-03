5.000 Euro Schaden Versuchter Einbruch in Bürogebäude in Regensburg

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 12. auf 13. März, versuchte ein Unbekannter die Türe eines Bürogebäudes in der Landshuter Straße in Regensburg einzutreten. Der Versuch scheiterte.