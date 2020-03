Vorfahrt missachtet 66-Jähriger touchiert BMW und Leitplanke

Foto: Jelle van der Wolf/123rf.com

Am Donnerstag, 12. März, gegen 16.15 Uhr, befuhr ein 66-jähriger Mann die Kreisstraße R25 von Altenthann kommend in Richtung Staatsstraße. Zur gleichen Zeit war ein 40-jähriger BMW-Fahrer auf der Staatsstraße in Richtung Brennberg unterwegs.