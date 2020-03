Marihuana und Schlagstock 29-Jähriger wirft Joint hinter sich, als er Polizei sieht

Foto: Eskymaks/123rf.com

Am Donnerstagabend, 12. März, fiel einer Streife des Regensburger Einsatzugs in Reinhausen in Regensburg ein Herr auf, der beim Erblicken der Polizeibeamten etwas hinter sich warf. Die Beamten fanden an der Stelle einen Joint mit Marihuana, der dem 29-Jährigen zugeordnet werden konnte.