Anzeige wegen Diebstahls 16-Jähriger klaut Mofa eines 15-Jährigen

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Donnerstag, 12. März, in der Zeit von 16.35 Uhr bis 16.40 Uhr, parkte ein 15-jähriger Mofafahrer sein Zündapp-Mofa auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Roding in der Schellererstraße. Während dieser Zeit wurde das geparkte Fahrzeug entwendet.