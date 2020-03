Erwischt 37-Jähriger benutzt Handy am Steuer – außerdem ist sein Pkw nicht zugelassen

Foto: lev dolgachov/123rf.com

Am Donnerstag, 12. März, um 15.20 Uhr, wurde in Roding in der Chamer Straße der Fahrer eines Pkws einer Kontrolle unterzogen, da er am Steuer sein Mobiltelefon benutzte. Zudem war an seinem Fahrzeug, das nicht zugelassen war, auch kein rotes Überführungskennzeichen angebracht.