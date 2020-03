Einsatz in Neumarkt Streit um einen Hund eskaliert – die Polizei musste eingreifen

Foto: Stefan Dinse /123rf.com

Am Donnerstag, 12. März, gegen 11.15 Uhr begab sich eine 45-Jährige mit ihrem 49-jährigen Freund zum Haus ihres 46-jährigen, ehemaligen Partners in Neumarkt. Dort forderten die beiden die Herausgabe eines Hundes, der angeblich der Frau gehörte, und drohten Konsequenzen an.