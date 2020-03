Toter Winkel Pkw streift Fahrrad – Pkw-Fahrerin fährt einfach weiter

Foto: Andrey Popov/123rf.com

Ein sogenannter Toter Winkel, der beim Abbiegen eines Lkws beziehungsweise Busses ein anderes Fahrzeug – überwiegend Fahrradfahrer – nahezu unsichtbar macht, kann auch bei der Konstellation Pkw und Fahrrad zu einem Unfall führen. So am Montagabend, 9. März, in Cham in einem Kreisverkehr.