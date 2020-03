Fast 2.000 Euro Schaden Täter schlägt Fahrzeugscheiben ein und stiehlt Apple iPad

Foto: 123rf.com

Am Mittwochmorgen, 11. März, zwischen 6.30 und 7.15 Uhr, schlug ein unbekannter Täter in Neumarkt in der Oberpfalz zwei Scheiben eines schwarzen Pkw BMW 116i ein.