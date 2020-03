Unfall bei Verladearbeiten Säure tritt aus Container aus — fünf Mitarbeiter ins Krankenhaus verbracht

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Zu einem Unfall mit einem mit Säure gefüllten Container kam es am Mittwochabend, 11. März, gegen 20.20 Uhr auf dem Gelände einer Spedition in der Gutenbergstraße in Regenstauf. Fünf Arbeiter wurden vorsorglich zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht.