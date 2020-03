Gefährdung des Straßenverkehrs Sattelzugfahrer schläft ein und landet im Graben

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Donnerstag, 12. März, gegen 1.45 Uhr, befuhr ein ungarischer Sattelzug die Autobahn A3 in Fahrtrichtung Passau. Zwischen den Anschlussstellen Neumarkt und Neumarkt-Ost, am Ende des „Rödlbergs“, schlief der 66-jährige Fahrer aus Ungarn vermutlich während der Fahrt ein.