Hinweise erbeten Diebstahl auf Baustelle in Chamerau

Foto: 123rf.com

In der Zeit von Montag, 9. März, 18.45 Uhr, bis Dienstag, 10. März, 7 Uhr, hebelte ein bisher unbekannter Täter die Fensterabdeckung eines im Neubaugebiet in Chamerau abgestellten Baucontainers auf, um in das Innere zu gelangen.