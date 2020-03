Zeugen gesucht Exhibitionist im Bekleidungsgeschäft

Am Dienstag, 10. März, gegen 15.45 Uhr, betrat ein bisher unbekannter Mann ein Bekleidungsgeschäft in der Marktstraße in Bad Kötzting. Er nahm ein Kleidungsstück mit in die Umkleidekabine gegenüber des Kassenbereichs mit Sichtkontakt zur Verkäuferin.