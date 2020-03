Zeugen gesucht Mehrere Pkw in Tiefgaragen aufgebrochen

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 9. auf 10. März, wurden mehrere Pkw in Tiefgaragen in Regensburg aufgebrochen. Die Polizei bittet Anwohner, verdächtige Personen zu melden.

Regensburg. In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden von bislang unbekannten Tätern sieben Pkw angegangen. Vier standen in Tiefgaragen im Stadtwesten, zwei in Tiefgaragen in der Innenstadt. Der siebte angegangene Pkw war am Nonnenplatz am Straßenrand geparkt.

Die Täter erbeuteten einen Laptop, ein Paket, einen Rucksack und eine Handtasche sowie Geldbeutel, Bargeld und Dokumente. Der Großteil der Gegenstände war offen in den Fahrzeugen zurückgelassen worden. Die Polizei bittet: „Lassen Sie (auch in Tiefgaragen) in ihrem Fahrzeug „nix drin!“

Zeugen, die verdächtige Personen in Tiefgaragen feststellen, werden gebeten, dies umgehend über den Notruf 110 der Polizei zu melden.