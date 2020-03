Vorfahrt missachtet Unfallverursacherin wird ins Krankenhaus geflogen

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 10. März, um 16.45 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Citroen-Fahrer die Staatsstraße 2240 von der BAB-Ausfahrt Neumarkt-Ost in Richtung Oberwiesenacker. An der Einmündung der NM37 zur Staatsstraße bog eine 44-jährige Ford-Fahrerin in die Staatsstraße ein, missachtete dabei die Vorfahrt des Citroen-Fahrers.