Schaden im vierstelligen Bereich 60-Jähriger übersieht Rotlicht und kollidiert mit Opel

Am Dienstag, 10. März, gegen 19.30 Uhr, fuhr ein 60-jähriger Lenker eines Pkws der Marke VW unter Missachtung des gezeigten Rotlichts in der Werner-von-Siemens-Straße in Cham in die Kreuzung zur Rodinger Straße/Mittelweg ein, um diese geradeaus zu überqueren.