Vorfahrt missachtet Zusammenstoß in der Kreuzung – zwei Personen leicht verletzt

Am Dienstag, 10. März, gegen 15.50 Uhr, befuhr eine 19-Jährige mit ihrem Skoda die Bundesstraße B20 in Fahrtrichtung Cham und wollte am Knoten Cham-Mitte nach links in Richtung Chammünster abbiegen. Dabei übersah sie eine bevorrechtigte 27-Jährige, die augenblicklich in der Gegenrichtung die Kreuzung überquerte, um die B20 in Fahrtrichtung Furth im Wald zu befahren.