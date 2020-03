Anzeigen erstattet PI Cham stellt zwei Fahrten unter Drogeneinfluss fest

Am Dienstag, 10. März, stellte die PI Cham zwei Fahrten unter Drogeneinfluss fest.

Cham. Bei einer gegen 13.05 Uhr in der Wilfried-Ensinger-Straße in Cham durchgeführten Verkehrskontrolle ergaben sich bei einem 26-jährigen Mazda-Fahrer Anzeichen für einen vorangegangenen Konsum von Betäubungsmitteln. Ein entsprechend durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. In der Folge wurden eine Blutentnahme angeordnet, die Weiterfahrt unterbunden und Anzeige erstattet.

Auch im Rahmen der Vernehmung eines 21-jährigen um 15 Uhr bei der PI Cham ergaben sich Hinweise, dass der junge Mann vor der Wahrnehmung seines Termins bei der Polizei Drogen konsumiert hatte. Nachdem er selbstständig mit seinem BMW zur Dienststelle angereist war, wurde nach positivem Vortest ebenfalls eine Blutentnahme durchgeführt und Anzeige erstattet. Der 21-Jährige trat seinen Nachhauseweg schließlich zu Fuß an.