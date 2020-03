Hinweise erbeten Unbekannter beschädigt geparktes Fahrzeug

Einen Schaden von circa 1.000 Euro hat ein Autofahrer zu beklagen, der sein Fahrzeug am Dienstag, 10. März, gegen 9.30 Uhr, in Laaber am Marktplatz vor einer Bäckerei parkte.