25.000 Euro Schaden Zwei Schwerverletzte bei Unfall im Landkreis Neumarkt

Am Dienstag, 10. März, gegen 16.40 Uhr, fuhr eine 44-jährige Ford-Fahrerin auf der Kreisstraße NM37 und wollte anschließend in die Staatsstraße 2240 einbiegen. Hierbei übersah sie einen 58-jährigen Fahrer eines Peugeot, der von der Autobahn kommend Richtung Oberwiesenacker fuhr.

Oberwiesenacker/Landkreis Neumarkt. Am Einmündungsbereich kam es zu Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Fahrer mussten mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden in Gesamthöhe von circa 25.000 Euro. Die Strecke musste für rund zwei Stunden mit Hilfe der Feuerwehr gesperrt werden.