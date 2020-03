Ermittlungen in Furth im Wald Einbrecher festgenommen, Diebesgut beschlagnahmt – die Polizei sucht die Eigentümer

Foto: PI Furth im Wald

Am Montag, 9. März, gingen in der Frühe mehrere Anrufe bei der Polizeiinspektion Furth im Wald ein, bei denen diverse Diebstähle und ein Einbruch in ein Mehrfamilienhaus im Stadtgebiet gemeldet wurden.