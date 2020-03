Am Bahnhofplatz Unbekannter klaut Fahne des Berufsförderungswerks von Masten

Zwischen Freitag, 6. März, 15 Uhr, und Montag, 9. März, 7 Uhr, wurde von einem bislang Unbekannten eine vier mal zwei Meter große, mehrfarbige Fahne des Berufsförderungswerkes von einem Masten am Bahnhofplatz in Neumarkt in der Oberpfalz entwendet.