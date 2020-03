Ohne Fahrerlaubnis Motorradfahrer stürzt und verletzt sich

Am Sonntagabend, 8. März, stürzte ein 29-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis in der Hauptstraße in Zeitlarn und zog sich dabei eine Verletzung an der Schulter zu, die eine ärztliche Behandlung erforderlich machte.