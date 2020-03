Diebstähle in Mehrfamilienhaus Täter hatte Fahrzeuge und Kellerabteile im Visier

Im Zeitraum von Freitagnachmittag, 6. März, 16 Uhr, bis Samstagabend, 7. März, 19.30 Uhr, drang eine bislang unbekannte Person in den Keller und die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Klostermeyergasse in Regensburg ein.