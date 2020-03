Die Bundespolizei ermittelt Rangelei am Hauptbahnhof – 24-Jähriger verletzt

Foto: Bundespolizeidirektion München

Am frühen Sonntagvormittag, 8. März, ist es am Hauptbahnhof in Regensburg nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zu einer handfesten Rangelei mit blutigen Verletzungen gekommen. Ein 24-Jähriger musste ärztlich versorgt werden.