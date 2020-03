Hausfriedensbruch Unbekannte dringen in Fußballstadion ein und beschädigen Jalousie

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

In der Zeit von Freitag, 6. März, 18 Uhr, bis Sonntag, 8. März, 12 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter in das Fußballstadion in der Unteren Au in Bad Kötzting ein und beschädigten die Jalousie des Verkaufskiosks.