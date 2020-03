Strafanzeige Ehemaliger Heroinabhängiger schmuggelt Drogenersatzstoff aus der Praxis

Foto: 123rf.com

Am Sonntag, 8. März, führten Schleierfahnder der GPG Furth im Wald gemeinsam mit Kollegen der Bundespolizei eine Kontrolle in einem Personenzug von Cham nach Furth im Wald durch. Hierbei fanden sie in den mitgeführten Sachen eines 23-jährigen Deutschen eine Plastikfolie mit einer weißen Substanz.