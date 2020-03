Vorfahrt missachtet Zwei Pkw-Fahrer nach Zusammenstoß leicht verletzt

Am Sonntag, 8. März, gegen 8.35 Uhr, befuhr ein Pkw-Fahrer aus Michelsneukirchen mit seinem Dacia die Schwanenstraße in Rötz in Richtung Böhmerstraße. An der Kreuzung wollte er nach rechts in die Böhmerstraße abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines Pkw-Fahrers, der mit seinem Audi die Böhmerstraße in östliche Richtung fuhr.