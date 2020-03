Ladendiebstahl Zwei Diebe agieren unabhängig voneinander in Lebensmittelmarkt

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Zwei Mal versuchten vermeintliche Kunden am Samstagnachmittag, 7. März, Waren aus einem Lebensmittelmarkt in der Regendorfer Straße in Regenstauf zu entwenden. Allerdings wurde dies jeweils beobachtet und im Weiteren unterbunden.