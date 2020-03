Führerschein sichergestellt Opel-Fahrer alkoholisiert in Regenstauf unterwegs

Foto: Tatiana Epifanova/123rf.com

Beamte des Einsatzzuges Regensburg führten in den Nachtstunden von Samstag auf Sonntag, 7. auf 8. März, kurz vor Mitternacht, in Regenstauf bei einem 28-jährigen Opel-Fahrer aus dem Landkreis Regensburg eine Kontrolle durch. Hierbei bemerkten die Beamten, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand und ordneten eine Blutentnahme an.