Totalschaden am Pkw 66-Jähriger kommt mit VW von Fahrbahn ab und verletzt sich

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Samstag, 7. März, um 10.10 Uhr, fuhr ein 66-Jähriger mit seinem VW in Breitenbrunn von der Erbmühle in Richtung Staadorf in Dietfurt an der Altmühl. Aufgrund von Unachtsamkeit kam er nach links von der Fahrbahn ab.