Ermittlungen in Regensburg Exhibitionist spricht 18-Jährige in der Brauergasse an

Foto: Ursula Hildebrand In den frühen Morgenstunden des Samstags, 7. März, befand sich eine 18-jährige Regensburgerin auf dem Nachhauseweg und wurde von einem bislang unbekannten Täter in der Brauergasse angesprochen. Regensburg. Hierbei hatte er sein Glied in der Hand und manipulierte an diesem. Die Dame lief davon. Der Täter entfernte sich ebenfalls. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte er nicht mehr festgestellt werden. Wer am 7. März zwischen 4 und 4.30 Uhr im Bereich der Protzenweiherbrücke, Drehergasse oder Brauergasse verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Regensburg-Nord unter der Rufnummer 0941/ 506-2222 zu melden.