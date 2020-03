Niemand verletzt Traktorfahrer übersieht entgegenkommenden Pkw

Foto: 123rf.com

Ein Traktorfahrer bog am Samstag, 7. März, gegen 15 Uhr, von der Staatsstraße 2251 in Velburg nach links in Richtung Freudenricht ab. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Pkw.