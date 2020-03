Weiterfahrt unterbunden Verkehrskontrolle deckt mehrere Delikte auf

Foto: 123rf.com

Am Samstagmittag, 7. März, stellten Beamte der Polizeiinspektion Regenstauf im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Holzheim am Forst ein Leichtkraftrad ohne amtliche Kennzeichen fest.