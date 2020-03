3.500 Euro Schaden Vorfahrt missachtet und einfach weitergefahren

Foto: 123rf.com

Am Samstag, 7. März, um 9.50 Uhr, war eine 76-jährige Frau in Cham mit einem Ford vom Steinweg kommend unter Missachtung der Vorfahrt nach links in die Prälat-Wolker-Straße eingebogen und dort gegen einen VW gestoßen, der von einem 20-jährigen Mann gelenkt worden war.