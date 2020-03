Am Freitag, 6. März, gegen 18 Uhr, kam es in der Ortsmitte von Treffelstein zu einem Verkehrsunfall mit nicht unerheblichem Sachschaden.

Treffelstein. Ein 39-Jähriger aus dem Altlandkreis Waldmünchen bog mit seinem Ford in zu engem Bogen von der Hauptstraße kommend nach links in die Biberbacher Straße ein. Dabei kollidierte er mit dem Audi eines 62-Jährigen, der in Richtung Ortsmitte unterwegs war.

Am Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Am Ford entstand vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.