Hinweise erbeten Unbekannter fährt Verkehrszeichen an und haut ab

Foto: 123rf.com

Am Freitag, 6. März, wurde ein Verkehrszeichen an der Abfahrt der Bundesstraße B22 nach Rhan in Schönthal von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren, sodass dieses aus der Verankerung gerissen und verbogen wurde.