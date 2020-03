Anzeigen erstattet US-Blinker und anderes Fahrwerk bei Kontrollen festgestellt

Bei Kontrollen am Samstag, 7. März, stellte die PI Cham zwei Verstöße gegen die Straßenverkehrszulassung fest.

Cham/Stamsried. Bei einer Kontrolle am Samstag, 7. März, gegen 0.15 Uhr, in Cham in der Rodingerstraße wurden bei einem 38-Jährigen aus Regensburg an seinem Fahrzeug dauerhaft leuchtende US-Blinker festgestellt. Es erfolgte eine Anzeige wegen Verstoßes gegen die StVZO.

Ebenfalls Anzeige erging gegen einen 20-Jährigen aus dem Bereich Stamsried, da dieser ein anderes Fahrwerk in seinem Pkw verbaute, ohne die hierfür nötige Zulassung zu haben. Dies wurde bei einer Kontrolle am Samstag, 7. März, um 1.05 Uhr festgestellt.