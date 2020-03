Unfallflucht 1.200 Euro Schaden – nach Spiegelklatscher einfach abgehauen

Bereits am Freitag, 6. März, gegen 18.45 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße R11 auf Höhe Kollersried ein Verkehrsunfall mit Sachschaden.

Hemau. Zu dieser Zeit befuhr der Fahrer eines schwarzen Jeeps Cherokee die Kreisstraße von Beratzhausen nach Hemau. In einer leichten Kurve auf Höhe Kollersried kam ihm eine schwarze Großraumlimousine entgegen. Beide Fahrzeuge berührten sich in der Fahrbahnmitte und die jeweiligen Außenspiegel wurden beschädigt. Der Sachschaden wird mit 1.200 Euro beziffert. Das aus Hemau kommende Fahrzeug setzte seine Fahrt fort, ohne sich weiter um den entstanden Schaden zu kümmern. An der Unfallstelle konnte das zerstörte Spiegelglas des flüchtigen Pkw aufgefunden werden. Es dürfte sich demnach um ein Fahrzeug der Marke VW handeln.

Die Polizei bittet um die Hilfe der Bevölkerung insbesondere um Hinweise auf einen dunklen VW mit defektem linken Außenspiegel.