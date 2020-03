Ladendiebstahl 74-Jährige klaut ein Fläschchen Eierlikör

Foto: 123rf.com

Am Donnerstagmittag, 5. März, steckte eine 74-jährige Tschechin in Furth im Wald ein Fläschchen Eierlikör in ihre Jackentasche. Die Verkäuferin eines Einzelhandelsmarktes konnte den Diebstahl beobachten und hielt die Dame nach dem Kassenbereich an.