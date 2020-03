Kontrolle in Regensburg Mit über 0,5 Promille mit einem E-Scooter unterwegs

Am Samstag, 7. März, fuhr ein 27-jähriger Regensburger in den frühen Morgenstunden in der Nähe des alten Kornmarkts mit einem Leih-E-Scooter auf öffentlichen Straßen.