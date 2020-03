Anzeigen erstattet Schlägerei am Hauptbahnhof – 23-Jähriger greift Polizeibeamte an

Foto: Bundespolizei

Am Mittwochabend, 4. März, haben sich mehrere Personen am Hauptbahnhof Regensburg zunächst eine verbale Auseinandersetzung geliefert. Diese endete schließlich in eine Schlägerei. Zwei Jugendliche und einen Erwachsenen erwarten jetzt Strafanzeigen wegen Körperverletzung, Widerstands und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.